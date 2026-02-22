Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Ко Кео
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Ко Кео, Таиланд

виллы
62
16 объектов найдено
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 486 м²
KOH22046 Роскошная вилла 5BR/6Bath с частным бассейномПогрузитесь в роскошь с этой потрясаю…
$1,01 млн
Оставить заявку
Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 100 м²
ISL6485 Вилла расположена на восточном побережье Пхукета, вдали от туристических толп и ожи…
$4,68 млн
Оставить заявку
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
KOH22217 Дом в сердце Ко Кау Местонахождение: Koh Kaew: Расположен в отличном месте, предлаг…
$429,253
Оставить заявку
OneOne
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 300 м²
TAL5874 Этот дом расположен в центре Пхукета в тихой и относительно неразвитой части остров…
$532,787
Оставить заявку
Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 450 м²
TAL5941 Просторный дом в тропическом раю Пхукета - мечта многих людей. Это предложение може…
$914,121
Оставить заявку
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 332 м²
KOH22045 Элегантный и просторный 4BR/5Bath Вилла:Шагните в мир роскоши с этой тщательно раз…
$740,153
Оставить заявку
Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 832 м²
ISL6722 Первый в мире трехуровневый пентхаус с собственной пристанью для яхт.Преимущества:Н…
$2,78 млн
Оставить заявку
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
KOH22146 Представляем уникальную возможность для семьи, живущей среди потрясающих пейзажей …
$1,48 млн
Оставить заявку
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
KOH22044 Испытайте роскошную жизнь в самом прекрасном месте в этой потрясающей вилле с 3 сп…
$629,447
Оставить заявку
Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 829 м²
KOH3900 High Standart Royal Villa с 23-метровым причалом для частных яхт. Расположенные у п…
$6,28 млн
Оставить заявку
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
KOH22221 Расположенный в оживленном сердце Ко Каео, этот изысканный отдельный дом предлагае…
$302,067
Оставить заявку
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 7
Площадь 1 420 м²
KOH7344 Добро пожаловать на эту роскошную новую виллу в оживленном районе Ко Кау на Пхукете…
$4,10 млн
Оставить заявку
Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 748 м²
ISL4884 У подножия величественной Королевской Виллы манит ваша частная яхта 23М. Вы всего в…
$6,86 млн
Оставить заявку
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 320 м²
TAL5871 Эта вилла расположена в центре Пхукета в тихой и относительно неразвитой части остр…
$830,893
Оставить заявку
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
KOH22688 Этот красиво оформленный 3-комнатный дом сочетает в себе комфорт, функциональность…
$395,381
Оставить заявку
Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 283 м²
ISL7192 Этот дом зарегистрирован под названием тайской компании. Он состоит из:Два этажа4 с…
$794,913
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Ко Кео, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти