Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд

от €93,182

Проект в Клонг Сан, одном из старейших районов Бангкока, рядом со станцией метро. Здание из красного кирпича, с лофтами и стандартными апартаментами с 1-2 спальнями. Из окон открывается вид на город. Из некоторых апартаментов есть вид на реку. Основа для создания концепции ландшафтного дизайна проекта - фруктовые сады. Удобства и оснащение в доме Подробнее: полуолимпийский бассейн с морской водой 25 метров в длину, оборудованный фитнес-центр с кардио- и силовыми тренажерами, детский бассейн, просторный фруктовый сад с местами отдыха. Другие удобства: творческая арт-студия, просторный бар Sky Bar и площадка с местами для отдыха с панорамным видом на реку и город, конференц-зал, круглосуточное видеонаблюдение и охрана, станция зарядки электромобилей. Инфраструктура Самый населенный город страны Бангкок — это крупный хаб в Юго-Восточной Азии, который привлекает как просто миграцию местного сельского населения в города, так и собирает много фрилансеров, удалёнщиков, экспатов, а также комфортен для ведения международного бизнеса. Проект находится недалеко от мест для отдыха, включая роскошные отели, художественные галереи, кафе и рестораны. Достопримечательность и крупный торговый центр ICONSIAM всего в 3 минутах ходьбы. Комплекс расположен всего в 350 метрах от станции BTS Khlong San. От станции BTS Khlong San можно быстро и удобно добраться до центра города по зелёной линии.