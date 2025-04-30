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Виллы с гаражом в Катху, Таиланд

Патонг
20
Патонг
19
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2 объекта найдено
Вилла в Кату, Таиланд
Вилла
Кату, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Представляем вашему вниманию новую виллу с бассейном, расположенную в прекрасной локации ряд…
$1,24 млн
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Вилла в Кату, Таиланд
Вилла
Кату, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
? Продается вилла с бассейном! Представляем двухэтажную виллу с бассейном в охраняемом ко…
$542,131
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Параметры недвижимости в Катху, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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