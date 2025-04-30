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Виллы с террасой в Катху, Таиланд

Патонг
20
Патонг
19
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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Кату, Таиланд
Вилла 5 комнат
Кату, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 406 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами, с видом на горы, море, озеро и сад, в центре Пхукета, Таиланд …
$707,655
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Параметры недвижимости в Катху, Таиланд

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
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