  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Катху
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Катху, Таиланд

Патонг
21
Патонг
21
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Камала, Таиланд
Вилла 6 комнат
Камала, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 4 920 м²
Baan Banyan — роскошная вилла с панорамным видом на море на мысе Камала, Millionaire’s Mile …
$15,00 млн
Агентство
50 Lemons
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Параметры недвижимости в Катху, Таиланд

