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Жильё в Лаем Чабанг, Таиланд

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с Онлайн-показ в Банг-Ламунг, Таиланд
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с Онлайн-показ
Банг-Ламунг, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€215,477
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с Онлайн-показ в Банг-Ламунг, Таиланд
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с Онлайн-показ
Банг-Ламунг, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€395,875
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Параметры недвижимости в Лаем Чабанг, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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