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Жилье в Лайме Чабанг, Таиланд

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дома
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7 объектов найдено
Дом в Лаем Чабанг, Таиланд
Дом
Лаем Чабанг, Таиланд
$119,494
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Дом 3 спальни в Лаем Чабанг, Таиланд
Дом 3 спальни
Лаем Чабанг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Дом для продажи Nong Просторный семейный дом Pla Lai East Pattaya Дом на продажу в Н…
$242,830
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PLC Real Estate
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Дом 3 спальни в Laem Chabang, Таиланд
Дом 3 спальни
Laem Chabang, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Двухэтажный дом-близнец на продажу Laem Chabang - North Pattaya AreaЭтот двухэтажный дом-бли…
$99,105
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PLC Real Estate
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DD CO DEDD CO DE
Таунхаус в Лаем Чабанг, Таиланд
Таунхаус
Лаем Чабанг, Таиланд
Уютный таунхаус — полностью меблирован компанией IKEA, бесплатная регистрация, первый год бе…
$71,059
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 спальни в Лаем Чабанг, Таиланд
Дом 4 спальни
Лаем Чабанг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Дом для продажи Nong Pla Lai East Pattaya Современная семья Дом на продажу в Нонг-Пла-Лай пр…
$273,526
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PLC Real Estate
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Таунхаус в Лаем Чабанг, Таиланд
Таунхаус
Лаем Чабанг, Таиланд
Уютный таунхаус — полностью меблирован компанией IKEA, бесплатная регистрация, первый год бе…
$65,113
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 спальни в Laem Chabang, Таиланд
Дом 4 спальни
Laem Chabang, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Жилой дом на продажу в Восточной ПаттайеЭта просторная жилая недвижимость находится на 1 rai…
$337,575
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PLC Real Estate
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Параметры недвижимости в Лайме Чабанг, Таиланд

Недорогая
Элитная
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