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Квартиры с террасой в Чонге Тале, Таиланд

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33 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд 51 вилла в у…
$1,47 млн
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 5/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$1,22 млн
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Квартира 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 5
Апартаменты с личными бассейнами в жилом комплексе премиум-класса, район пляжа Сурин, Чонг Т…
$694,352
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 5
Резиденция с собственным пляжем и панорамным видом, Пхукет, Таиланд Предлагаются квартиры с…
$826,589
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Квартира 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 451 м²
Количество этажей 1
Новый жилой комплекс премиальных вилл в Банг Тао, Чонг Тале, Таланг, Пхукет, Таиланд Компле…
$1,09 млн
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 7
Резиденция с бассейнами, парком и рестораном в 900 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд…
$293,860
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 7
Резиденция с бассейном и зонами отдыха в элитном районе, рядом с полем для гольфа, Пхукет, Т…
$134,439
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Новая красивая резиденция на берегу лагуны, Пхукет, Таиланд Предлагаются функциональные ква…
$154,954
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Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейном и спа-центром в 400 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд Резиденци…
$104,766
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 8
Новые апартаменты в жилом комплексе с хорошей инфраструктурой, Банг Тао, Чонг Тале, Пхукет, …
$139,866
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Современные апартаменты и виллы с бассейнами и японским дзен-садом, Банг Тао, Пхукет, Таилан…
$250,134
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Квартира 6 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 6 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 417 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет Предлагаются эксклюзив…
$2,50 млн
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Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейнами и видом на океан, Пхукет, Таиланд Предлагаются элитные апарта…
$131,934
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд Предлага…
$2,32 млн
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Квартира 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 4/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$197,000
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 8
Новый жилой комплекс недалеко от моря на Пхукете, Таиланд Современный кондоминиум включает …
$162,307
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 7
Кондоминиум с бассейном, видом на горы и сад, 700 метров до пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд …
$247,920
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Квартира 5 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 5 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 547 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный жилой комплекс престижных вилл с бассейнами и видом на горы, Лаян, Пхукет, Таил…
$1,79 млн
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс с бассейнами, фитнес-центром и тропическим садом, в 850 метрах от пляжа Банг …
$274,136
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд Пр…
$169,000
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 7
Новый кондоминиум с видом на лагуну и озеро в престижном курортном районе рядом с Боут Авеню…
$318,899
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд Рези…
$270,842
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд Резид…
$116,072
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Квартира 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и садами на первой линии у моря, Пхукет, Таиланд Предлагаю…
$5,84 млн
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$139,000
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Апартаменты с бассейнами в малоэтажной резиденции класса люкс, Пхукет, Таиланд Предлагаются…
$993,139
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Квартира 5 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 5 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 329 м²
Количество этажей 1
Красивые виллы с бассейнами и садами в престижном районе, Пхукет, Таиланд Предлагаются вилл…
$775,481
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Квартира 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Охраняемая резиденция в большом престижном комплексе с богатой инфраструктурой, Пхукет, Таил…
$874,956
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Квартира 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 419 м²
Количество этажей 1
Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд Все виллы имеют бассейн, кондици…
$1,15 млн
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Резиденция класса люкс рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд Предлагаются современные ко…
$875,753
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Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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