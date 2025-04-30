Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Чонге Тале, Таиланд

пентхаусы
64
кондо
185
многоуровневые квартиры
4
квартиры-студии
245
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
29 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Апартаменты с видом на море пляж Банг Тао Роскошная жизнь в одном из лучших мест на пхуке…
$2,37 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 5
Апартаменты с личными бассейнами в жилом комплексе премиум-класса, район пляжа Сурин, Чонг Т…
$694,352
Оставить заявку
Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
? Апартаменты - ваш идеальный уголок в Таланге, остров Пхукет! ? ? 1 спальня ? 1 ванная …
$165,489
Оставить заявку
Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Отправьтесь в путешествие роскошной жизни в изысканных современных апартаментах на Пхукете, …
$139,492
Оставить заявку
Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
? 1 спальня ? 1 ванная комната ? Пакет мебели ?‍? Полностью оборудованная кухня ?‍♂️ Бас…
$231,719
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя воплощение современного образа жизни в кондоминиуме Botanica Hythe, распол…
$300,346
Оставить заявку
Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 6/7
Самый долгожданный старт продаж на острове Пхукет в 2024 году! Представляем проект The Title…
$116,630
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Поднимите свой уровень комфорта с эксклюзивным проектом кондоминиума и апартаментов, располо…
$627,592
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/7
Представляем вам уникальный жилой комплекс , расположенный в прекрасном уголке Банг Тао на о…
$106,428
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5
? Прекрасная студия в Лаян, Таиланд ? ? 1 Спальня ? 1 Ванная комната ?‍♂️ Большой бассе…
$174,776
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 7
Опыт совершенства и роскоши оживает в этом архитектурном шедевре, выходящем за пределы обыде…
$103,325
Оставить заявку
Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя Спокойный Роскошь в Сердце Красоты Пхукета Уютно расположенный на полог…
$137,514
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/7
?✨ Откройте для себя роскошное проживание в умиротворенном районе Лаян! ✨? Наслаждайтесь …
$139,715
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 8
Новый жилой комплекс недалеко от моря на Пхукете, Таиланд Современный кондоминиум включает …
$162,307
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 7
Кондоминиум с бассейном, видом на горы и сад, 700 метров до пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд …
$247,920
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 7
Представляем вам уникальный жилой комплекс , расположенный в прекрасном уголке Банг Тао на о…
$133,969
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в эпоху роскоши, обнаружив прекрасную студию площадью 26 кв. м в престижном ново…
$119,444
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 5 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 547 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный жилой комплекс престижных вилл с бассейнами и видом на горы, Лаян, Пхукет, Таил…
$1,79 млн
Оставить заявку
Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$138,657
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд Пр…
$169,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд Резид…
$116,072
Оставить заявку
Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта студия, расположенная в самом сердце прекрасного района Бангтао, представляет собой идеа…
$134,600
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Элегантность и Комфорт в Чонг Тале, на легендарном острове Пхукет Уютно расположенный в Ч…
$219,484
Оставить заявку
Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Замечательное жилье с одной спальней в престижном районе Банг Тао на острове Пхукет, Таиланд…
$398,689
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/7
Уникальное инвестиционное предложение на острове Пхукет!Дом от Инвестора! Продажа по договор…
$178,253
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 спальни в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 спальни
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя воплощение прибрежной элегантности и современного образа жизни в этом удив…
$460,836
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в атмосферу современного облика и тропической гармонии на острове Пхукет. Сос…
$154,832
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 спальня
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Погрузитесь в пик роскоши и небесной элегантности в этом архитектурном шедевре, где каждая и…
$97,514
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 7/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$212,063
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська

Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти