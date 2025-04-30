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Квартиры с видом на море в Чонге Тале, Таиланд

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70 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 2/3
Angsana Beachfront Residences — это уникальный жилой комплекс на первой пляжной линии в окру…
$1,60 млн
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/8
Инвестиционно - привлекательный объект! Ультрасовременные апартаменты с гарантированным дохо…
$150,439
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DDA Real Estate
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Квартира 4 спальни в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 4 спальни
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 512 м²
Этаж 1/7
Не упустите возможность приобрести апартаменты в первом Iconic-проекте Пхукета! Настоящий…
$3,07 млн
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
Погрузитесь в уникальный опыт отдыха в стиле курорта в самом сердце Банг Тао на острове Пхук…
$151,567
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Студия в Choeng Thale, Таиланд
Студия
Choeng Thale, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/5
Инвестиционная возможность на пляже Банг Тао! Прекрасно подходит как для постоянного прожива…
$189,242
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DDA Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Апартаменты с видом на море пляж Банг Тао Роскошная жизнь в одном из лучших мест на пхуке…
$2,37 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 2/7
Уникальное предложение для инвестирования!Апартаменты и пентхаусы оборудованы всей необходим…
$3,56 млн
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 5
Апартаменты с личными бассейнами в жилом комплексе премиум-класса, район пляжа Сурин, Чонг Т…
$694,352
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
? Апартаменты - ваш идеальный уголок в Таланге, остров Пхукет! ? ? 1 спальня ? 1 ванная …
$165,489
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Отправьтесь в путешествие роскошной жизни в изысканных современных апартаментах на Пхукете, …
$139,492
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Пентхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/7
Уникальное предложение для инвестирования!Апартаменты и пентхаусы оборудованы всей необходим…
$2,52 млн
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DDA Real Estate
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Студия в Choeng Thale, Таиланд
Студия
Choeng Thale, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Дизайнерские апартаменты в престижном комплексе BELLEVUE LAGOON, расположенном в районе Тала…
$143,180
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
? 1 спальня ? 1 ванная комната ? Пакет мебели ?‍? Полностью оборудованная кухня ?‍♂️ Бас…
$231,719
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя воплощение современного образа жизни в кондоминиуме Botanica Hythe, распол…
$300,346
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 7
Резиденция с бассейном и зонами отдыха в элитном районе, рядом с полем для гольфа, Пхукет, Т…
$134,439
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 6/7
Самый долгожданный старт продаж на острове Пхукет в 2024 году! Представляем проект The Title…
$116,630
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 4/7
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты в престижном районе Банг Тао. Э…
$706,317
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Ocean Sands Сondominium -это стильный кондоминиум, представленный в сливочно-коричневых тона…
$110,733
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DDA Real Estate
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Поднимите свой уровень комфорта с эксклюзивным проектом кондоминиума и апартаментов, располо…
$627,592
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/8
The Ozone Oasis – ваш элитный уголок в сердце Лагуны, Пхукет!Уникальное предложение: квартир…
$154,773
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Просторная двухкомнатная квартира с изысканным балконом для двух комнат – ваш уголок уюта в …
$150,031
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Студия в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия
Ban Bang Thao, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
ADM Platinum Bay by Wyndham - это cовременный роскошный кондоминиум. Комплекс полностью мебл…
$130,122
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Этаж 3/6
Комплекс Waterfront Residences - это 3 малоэтажных здания с видом на море, включающих в себя…
$1,35 млн
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Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/7
Представляем вам уникальный жилой комплекс , расположенный в прекрасном уголке Банг Тао на о…
$106,428
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Квартира 3 спальни в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 3 спальни
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 333 м²
Этаж 4/7
АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА МОРЕ И ЗАКАТ! Не упустите возможность приобрести апартаменты в пер…
$1,87 млн
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
ADM Platinum Bay by Wyndham - это современный роскошный кондоминиум. Комплекс полностью мебл…
$183,353
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DDA Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Отличный вариант для инвестирования!Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и…
$488,080
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 4/7
Уникальное предложение для инвестирования!Апартаменты и пентхаусы оборудованы всей необходим…
$1,30 млн
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Отличный вариант для инвестирования!Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и…
$155,100
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DDA Real Estate
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Квартира 6 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 6 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 417 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами и джакузи прямо на пляже Банг Тао, Пхукет Предлагаются эксклюзив…
$2,50 млн
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Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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