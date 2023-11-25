The Line Vibe — 33 этажный комплекс, расположенный в районе Чомпон, Чатучак, Бангкок. Строительство завершается в 2023 году. Комплекс представляет целый спектр услуг премиум-класса.
Инфраструктура:
- бассейн
- кабельное телевидение
- сад
- спортзал
- зона барбекю
- круглосуточная охрана
- Wi-Fi
- крытая парковка
Район Чатучак - расположен на севере Бангкока. Это довольно спокойное место, где много зелени. Именно в этом районе находятся три крупных парка столицы. Район подойдёт тем, кто хочет жить в спокойном месте, но при этом иметь возможность быстро добраться на метро до главных развлечений города.
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