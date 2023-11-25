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Продажа новостроек в Chatuchak Subdistrict

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Жилой комплекс THE LINE VIBE премиум-класса
Жилой комплекс THE LINE VIBE премиум-класса
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
от
€110,371
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
The Line Vibe — 33 этажный комплекс, расположенный в районе Чомпон, Чатучак, Бангкок. Строительство завершается в 2023 году. Комплекс представляет целый спектр услуг премиум-класса. Инфраструктура: - бассейн - кабельное телевидение - сад - спортзал - зона барбекю - круглосуточная охрана - Wi-Fi - крытая парковка Район Чатучак - расположен на севере Бангкока. Это довольно спокойное место, где много зелени. Именно в этом районе находятся три крупных парка столицы. Район подойдёт тем, кто хочет жить в спокойном месте, но при этом иметь возможность быстро добраться на метро до главных развлечений города. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
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