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Продажа новостроек в Chatuchak District

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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном, конференц-залом и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном, конференц-залом и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Chom Phon Subdistrict, Таиланд
от
€175,464
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зоной коворкинга, конференц-залом и зоной отдыха, садом, бассейном, тренажерным залом, парковкой, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре района Лат Пхрао, в 300 метрах от станции наземного метро и в 700 метрах от станции метро, между двумя основными автомагистралями, рядом с магазинами, торговыми центрами, больницами и школами.
Жилой комплекс THE LINE VIBE премиум-класса
Жилой комплекс THE LINE VIBE премиум-класса
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
от
€114,469
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
The Line Vibe — 33 этажный комплекс, расположенный в районе Чомпон, Чатучак, Бангкок. Строительство завершается в 2023 году. Комплекс представляет целый спектр услуг премиум-класса. Инфраструктура: - бассейн - кабельное телевидение - сад - спортзал - зона барбекю - круглосуточная охрана - Wi-Fi - крытая парковка Район Чатучак - расположен на севере Бангкока. Это довольно спокойное место, где много зелени. Именно в этом районе находятся три крупных парка столицы. Район подойдёт тем, кто хочет жить в спокойном месте, но при этом иметь возможность быстро добраться на метро до главных развлечений города. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
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