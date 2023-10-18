Chatuchak Subdistrict, Таиланд

от €114,469

Сдача в: 2024

The Line Vibe — 33 этажный комплекс, расположенный в районе Чомпон, Чатучак, Бангкок. Строительство завершается в 2023 году. Комплекс представляет целый спектр услуг премиум-класса. Инфраструктура: - бассейн - кабельное телевидение - сад - спортзал - зона барбекю - круглосуточная охрана - Wi-Fi - крытая парковка Район Чатучак - расположен на севере Бангкока. Это довольно спокойное место, где много зелени. Именно в этом районе находятся три крупных парка столицы. Район подойдёт тем, кто хочет жить в спокойном месте, но при этом иметь возможность быстро добраться на метро до главных развлечений города. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!