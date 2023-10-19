Бан Ката, Таиланд
Сдача в: 2024
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- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Whizdom the Forestias - это новый проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в районе Банг-Кео, Самутпракан.
Проект находится по адресу: 63, Bang Kaeo, Bang Phli District, Samut Prakan 10540, Thailand.
Комплекс предлагает вам 3 жилые 42, 43, и 50 этажные башни, утопающие в зелени и включающие в себя 1119 стильных квартир в современном дизайне.
Из величественных небоскребов открываются потрясающие панорамные виды на город!
Проект разработан для максимально комфортной и размеренной жизни.
Расположение:
В окрестностях, где находится Whizdom the Forestias, есть множество ресторанов, магазинов, бутиков.
Аэропорт Суварнабхуми расположен в 24,3 км от Whizdom the Forestias, время в пути около 28 минут.
Princ Hospital Suvarnabhumi является ближайшим медицинским учреждением, которое находится в 4,5 км (до него можно доехать за 11 минут) от проекта, а ближайшие школы в непосредственной близости от Whizdom the Forestias: - Школа Khlong Palat Priang находится в 4,8 км.
Плюсы комплекса:
- Видео домофон
- Частный бассейн
- Сауна
- Джакузи
- Детская игровая комната
- Ресторан
- Кафе
- Бар
- Химчистка
- Прачечная
- Видеонаблюдение
- Охрана 24/7
- Детский клуб
- Ландшафтный дизайн
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