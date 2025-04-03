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Продажа новостроек в Bang Kapi District

Khlong Chan Subdistrict
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд
Khlong Chan Subdistrict, Таиланд
от
$509,949
Резиденция располагает клубом, фитнес-центром, бассейном с морской водой, парком, детской площадкой, коворкингом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со школами, автомагистралями, торговыми центрами, станцией метро
Агентство
TRANIO
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