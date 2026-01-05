Жилой комплекс Aura Ra — актив, который вдохновляет

🌴 Эксклюзивная квартира на Занзибаре — 100 метров до океана
🗝️ Уникальная квартира современного жилого комплекса.
🌊 Всего 100 метров до океана — 2 минуты пешком до белоснежного пляжа.
🏊 Прямой выход к бассейну и зеленой зоне.
📍 Описание объекта:
Локация: Занзибар, курортная зона
Этаж: Первый
Планировка: светлая квартира с террасой
Особенности: прямой доступ к общему бассейну, благоустроенная территория с пальмами
Расстояние до океана: всего 100 м
Тип права: полное право собственности (freehold)
💰 Условия покупки:
Стоимость: от 78 000 USD
Первоначальный взнос: 40%
Рассрочка: без процентов до апреля 2027
🚩 Актуальность наличия и стоимости уточняйте при обращении
🌟 Преимущества:
✔ Современная архитектура и тропический дизайн
✔ Бассейн, лаунж-зоны, зеленая территория
✔ Надежный застройщик с международным опытом
✔ Закрытая охраняемая территория
✔ Управляющая компания на месте (аренда и сервис)
✔ Возможность меблировки и готового пакета «под ключ»
🏝️ Преимущества локации:
2 минуты до Индийского океана и пляжа с белым песком
Район с развитой инфраструктурой: кафе, рестораны, супермаркеты
Популярное туристическое направление — высокий спрос на аренду
Перспектива роста цен: на старте продажи — самая выгодная цена
📈 Почему это выгодно:
Высокая доходность от аренды (курортный сезон круглый год)
Отличный вариант для личного отдыха + инвестиции
Цена фиксирована в USD, без привязки к инфляции
🤝 Что делаем для вас:
Полное сопровождение сделки
Проверка документов и юридическая чистота
Переводы, нотариус, помощь с ВНЖ
Подбор мебели, организация сдачи в аренду
Онлайн-тур по объекту
⏳ Количество квартир ограничено
📞 Звоните или пишите, чтобы забронировать квартиру по эксклюзивным условиям.