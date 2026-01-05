  1. Realting.com
  4. Жилой комплекс Aura Ra — актив, который вдохновляет

Жилой комплекс Aura Ra — актив, который вдохновляет

Paje, Танзания
от
$78,000
;
28
ID: 33131
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Танзания
  • Область / штат
    Zanzibar
  • Район
    Kusini
  • Город
    Paje

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌴 Эксклюзивная квартира на Занзибаре — 100 метров до океана

🗝️ Уникальная квартира современного жилого комплекса.

🌊 Всего 100 метров до океана — 2 минуты пешком до белоснежного пляжа.

🏊 Прямой выход к бассейну и зеленой зоне.

 

📍 Описание объекта:

  • Локация: Занзибар, курортная зона

  • Этаж: Первый

  • Планировка: светлая квартира с террасой

  • Особенности: прямой доступ к общему бассейну, благоустроенная территория с пальмами

  • Расстояние до океана: всего 100 м

  • Тип права: полное право собственности (freehold)

 

💰 Условия покупки:

  • Стоимость: от 78 000 USD

  • Первоначальный взнос: 40% 

  • Рассрочка: без процентов до апреля 2027

 

🚩 Актуальность наличия и стоимости уточняйте при обращении

 

🌟 Преимущества:

✔ Современная архитектура и тропический дизайн

✔ Бассейн, лаунж-зоны, зеленая территория

✔ Надежный застройщик с международным опытом

✔ Закрытая охраняемая территория

✔ Управляющая компания на месте (аренда и сервис)

✔ Возможность меблировки и готового пакета «под ключ»

 

🏝️ Преимущества локации:

  • 2 минуты до Индийского океана и пляжа с белым песком

  • Район с развитой инфраструктурой: кафе, рестораны, супермаркеты

  • Популярное туристическое направление — высокий спрос на аренду

  • Перспектива роста цен: на старте продажи — самая выгодная цена

 

📈 Почему это выгодно:

  • Высокая доходность от аренды (курортный сезон круглый год)

  • Отличный вариант для личного отдыха + инвестиции

  • Цена фиксирована в USD, без привязки к инфляции

 

🤝 Что делаем для вас:

  • Полное сопровождение сделки

  • Проверка документов и юридическая чистота

  • Переводы, нотариус, помощь с ВНЖ

  • Подбор мебели, организация сдачи в аренду

  • Онлайн-тур по объекту

 

⏳ Количество квартир ограничено

📞 Звоните или пишите, чтобы забронировать квартиру по эксклюзивным условиям.

Местонахождение на карте

Paje, Танзания
