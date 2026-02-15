  1. Realting.com
  4. Квартира в новостройке Beachfront Premium Apartments

Paje, Танзания
от
$78,000
НДС
BTC
0.9277945
ETH
48.6296750
USDT
77 117.3914548
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
5
ID: 33352
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Танзания
  • Область / штат
    Zanzibar
  • Район
    Kusini
  • Город
    Paje

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Местонахождение на карте

Paje, Танзания
Образование

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой комплекс "AurAra"-Paje
Bwejuu, Танзания
от
$78,000
НДС
Жилой комплекс Aura Ra — актив, который вдохновляет
Paje, Танзания
от
$78,000
Жилой комплекс "The Eyes of Zanzibar"-Nungwi
Nungwi, Танзания
от
$84,000
НДС
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Beachfront Premium Apartments
Paje, Танзания
от
$78,000
НДС
Жилой комплекс "The Eyes of Zanzibar"-Nungwi
Nungwi, Танзания
от
$84,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Занзибар активно развивается, и одними из самых ярких точек роста сегодня являются районы Нунгви(северо-запад острова), жемчужина занзибара с нетронутыми пляжами и круглогодичным отдыхом. Бирюзовая вода, белый песок - идеальное место для отдыха и дайвинга. пляж находится в 10 минутах ходьбы…
Застройщик
MBHomes
Жилой комплекс "AurAra"-Paje
Bwejuu, Танзания
от
$78,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 11
Занзибар активно развивается, и одними из самых ярких точек роста сегодня являются район Паже(Юго-Восток острова), жемчужина занзибара с нетронутыми пляжами и круглогодичным отдыхом. Бирюзовая вода, белый песок - идеальное место для отдыха, кайта и дайвинга. Пляж находится в 2 минутах хо…
Застройщик
MBHomes
Жилой комплекс Aura Ra — актив, который вдохновляет
Жилой комплекс Aura Ra — актив, который вдохновляет
Paje, Танзания
от
$78,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Площадь 53 м²
1 объект недвижимости 1
🌴 Эксклюзивная квартира на Занзибаре — 100 метров до океана 🗝️ Уникальная квартира современного жилого комплекса. 🌊 Всего 100 метров до океана — 2 минуты пешком до белоснежного пляжа. 🏊 Прямой выход к бассейну и зеленой зоне.   📍 Описание объекта: Локация: Занзибар,…
Агентство
VIP REALTY CLUB
