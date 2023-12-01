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Жильё в Xixona Jijona, Испания

2 объекта найдено
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Xixona Jijona, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Xixona Jijona, Испания
Площадь 424 м²
€350,000
в месяц
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения: English, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Бунгало 3 спальни в Xixona Jijona, Испания
Бунгало 3 спальни
Xixona Jijona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Бунгало в Хихона ID D11429
€285,000
в месяц
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