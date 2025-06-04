Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Xabia Javea
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Xabia Javea, Испания

1 объект найдено
Коммерческое помещение 6 700 м² в Xabia Javea, Испания
Коммерческое помещение 6 700 м²
Xabia Javea, Испания
Площадь 6 700 м²
Отель 4 звезды в районе города Хавеа на побережье Коста Бланка.  Функционирует в настоящий …
$10,24 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти