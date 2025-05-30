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Виллы в Vilassar de Mar, Испания

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1 объект найдено
Вилла в Vilassar de Mar, Испания
Вилла
Vilassar de Mar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
ом в городе Вилассар-де-Мар на побережье Маресме. Расположен в 25 км от центра Барселоны и в…
$1,02 млн
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