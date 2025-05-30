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Виллы в Vilanova i la Geltru, Испания

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1 объект найдено
Вилла в Vilanova i la Geltru, Испания
Вилла
Vilanova i la Geltru, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 496 м²
Отдельный дом в Вильянуэва-и-ла-Желтру на побережье Коста Гарраф. Общая площадь 496 м.кв. До…
$1,11 млн
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