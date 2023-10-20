ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Коммерческая
Velez-Malaga
Коммерческая недвижимость в Velez-Malaga, Испания
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Аликанте, Испания
32 м²
Интересное гаражное пространство с легким доступом и легкой парковкой перед языковой школой.…
€29,938
Рекомендовать
Коммерческая 2 ванных
Торревьеха, Испания
2
75 м²
Комерческое помещение с лицензией в торговом центре "Филтон" в Лос Валконес
€92,773
Рекомендовать
Коммерческая с Autobus, с Acceso minusvalidos, с Tren
Аликанте, Испания
222 м²
Коммерческие помещения на продажу, расположенные на Avda Catedrático Soler, C / Alberola cor…
€354,263
Рекомендовать
Отель
Андалусия, Испания
Испания Андалусия Отель 3*** в Малаге Действующий отель …
€24,33 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Аликанте, Испания
12 м²
-1
Продаётся гараж в Аликанте в районе Centro, располагается на -1 этаже. Общая площадь 12.00 м…
€33,023
Рекомендовать
Офис с лифтом, с Autobus, с Tranvia
Аликанте, Испания
61 м²
Экономичный коммерческий офис для продажи и аренды расположен в самом коммерческом центре и …
€61,871
Рекомендовать
Коммерческая
Торревьеха, Испания
17 м²
Продаётся гараж в Торревьехе в районе Curva del Palangre. Общая площадь 17.00 м2, участок 17…
€8,256
Рекомендовать
Отель
Кастельон, Испания
1 200 м²
Отель в провинции Валенсия недалеко от моря и порта. 12 апартаментов предназначеныые для про…
€802,790
Рекомендовать
Отель
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Испания Коста-дель-Соль Отель 4**** на пляже Изумительны…
€56,16 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня
Arona, Испания
1
800 м²
В продаже офисное помещение, которое располагается в Los Cristianos, в коммерческом центре Apolo
€149,315
Рекомендовать
Отель
el Camp de Turia, Испания
2 227 м²
Туристический комплекс 13 767,85 м.кв. представялет собой 2 этажные 3 здания с подземным пар…
€8,52 млн
Рекомендовать
Ресторан, кафе с кондиционером, с террасой
Барселона, Испания
140 м²
Коммерческое помещение в центре Барселоны, район Эшампле, зона Сант Антони. Одна из …
€1,18 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL