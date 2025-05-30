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Жильё в Vandellos i lHospitalet de lInfant, Испания

1 объект найдено
Вилла в Vandellos i lHospitalet de lInfant, Испания
Вилла
Vandellos i lHospitalet de lInfant, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 416 м²
Вилла в первой линии моря в городе Оспиталет де Инфант на побережье Коста Дорада. Дом в клас…
$1,82 млн
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Параметры недвижимости в Vandellos i lHospitalet de lInfant, Испания

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