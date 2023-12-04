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Жильё в Valle de Ricote, Испания

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с террасой в Archena, Испания
Квартира 1 спальня с террасой
Archena, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Квартиры с 1 и 2 спальнями недалеко от города Мурсия. Урбанизация квартир и пентхаусов с 1 и…
€76,700
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Квартира 1 спальня с террасой в Archena, Испания
Квартира 1 спальня с террасой
Archena, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Квартиры с 1 и 2 спальнями недалеко от города Мурсия. Урбанизация квартир и пентхаусов с 1 и…
€76,700
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Valle de Ricote, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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