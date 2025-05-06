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Долгосрочная аренда вилл в Валенсии, Испания

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Altea, Испания
Вилла 5 спален
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Шикарная вилла в аренду в эксклюзивном районе Сьерра-де-Альтеа, идеально подходящем для спок…
$5,661
в месяц
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы