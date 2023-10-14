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Земельные участки в Валенсия, Испания

2 объекта найдено
Земельные участки с видом на озеро в Riba-roja de Turia, Испания
Земельные участки с видом на озеро
Riba-roja de Turia, Испания
Земельный участок с видом на озеро в районе El Bosc, площадь 2018 м2 возможность постройки …
€825,000
Земельные участки в Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Земельные участки
Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Площадь 1 283 м²
Продается земельный участок в урбанизации Монтеколорадо, Побла де Вальбона. Общая площадь уч…
€160,000
Realting.com
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