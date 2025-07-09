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Таунхаусы в Tossa de Mar, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус в Santa Maria de Llorell, Испания
Таунхаус
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Потрясающий двухэтажный двухквартирный дом с видом на море в САНТА-МАРИЯ-ДЕ-ЛЛОРЕЛЬ. Дом рас…
$519,772
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