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Шале в Tossa de Mar, Испания

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1 объект найдено
Шале 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Tossa de Mar, Испания
Шале 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
СКАЗОЧНЫЙ ДОМ НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ В КАНЬЕЛЬЕС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Очень красивый дом, построенны…
€798,500
Realting.com
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