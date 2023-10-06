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Земельные участки в Торревьеха, Испания

4 объекта найдено
Земельные участки с садом в Торревьеха, Испания
Земельные участки с садом
Торревьеха, Испания
Городской участок в знаменитом сосновом районе Лос Балконес, 1000 м2 ровной земли с доступом…
€225,000
Земельные участки рядом с магазинами, с Airport less than 1 hour drive, с Close to all amenities в Торревьеха, Испания
Земельные участки рядом с магазинами, с Airport less than 1 hour drive, с Close to all amenities
Торревьеха, Испания
Площадь 800 м²
Хороший участок под застройку на углу в центре Торревьехи, чтобы построить дом мечты или два…
€275,000
Земельные участки в Торревьеха, Испания
Земельные участки
Торревьеха, Испания
Строительный участок 1500 м2 на севере Торревьехи. Строительный участок 1524 м2 на севере То…
€700,000
Земельные участки с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Less than 1 hour to Alicante airport, с On the sea front в Торревьеха, Испания
Земельные участки с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Less than 1 hour to Alicante airport, с On the sea front
Торревьеха, Испания
Участок под строительство в центре города Торрревьеха. Участок под жилое или коммерческое ст…
€3,15 млн
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