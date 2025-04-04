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Продажа домов в Торрелодонес, Испания

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Торрелодонес, Испания
Дом 5 комнат
Торрелодонес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Квартиры в Торрелодонесе, Мадрид, рядом с природой и всей инфраструктурой Район Лас-Мариас в…
$1,01 млн
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Дом 6 комнат в Торрелодонес, Испания
Дом 6 комнат
Торрелодонес, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 289 м²
Виллы с качественными характеристиками в Лас-Мариас, Торрелодонес Проект, расположенный в сп…
$1,03 млн
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