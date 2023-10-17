Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Земельные участки
  4. Torre Pacheco

Земельные участки в Torre Pacheco, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки 4 спальни с Spalni в Orihuela, Испания
Земельные участки 4 спальни с Spalni
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Площадь 420 м²
   Виллы по Вашему размеру в Кабо Роиг. Это возможность постройки частной виллы по сво…
€1,29 млн
Земельные участки с полем для гольфа, с Quiet location в Almoradi, Испания
Земельные участки с полем для гольфа, с Quiet location
Almoradi, Испания
Большая земля, в уникальном и особенном анклаве и по непревзойденной цене. Большой городской…
€146,683
Земельные участки 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Земельные участки 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Участок 1000 м2 с проектом дома и разрешением на строительство. Земля находится в урбанизаци…
€495,687
Земельные участки с подвалом в Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки с подвалом
Dehesa de Campoamor, Испания
Продается участок земли для застройки в Кабо Роиг на второй линии и с видом на море …
€1,14 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с тренажерным залом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с тренажерным залом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство дома, с которого открывается великолепный вид …
€796,817
Земельные участки в Orihuela, Испания
Земельные участки
Orihuela, Испания
Площадь 12 700 м²
Испания Коста Дорада провинция Таррагона   Земля под отель  …
€5,63 млн
Земельные участки с видом на море, с рестораном, с супермаркетом в Tossa de Mar, Испания
Земельные участки с видом на море, с рестораном, с супермаркетом
Tossa de Mar, Испания
Площадь 920 м²
Великолепный земельный участок площадью 920 м2 под строительство дома, расположенный в прест…
€348,607
Земельные участки 1 комната в San Javier, Испания
Земельные участки 1 комната
San Javier, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 332 м²
Земельный участок в городе San Javier для строительства домов.В продаже участок земли площад…
€115,380
Земельные участки с видом на горы в Catral, Испания
Земельные участки с видом на горы
Catral, Испания
Участок 13 549 м2 в Катрале (Аликанте) в окружении домов, хорошо связан с шоссе, возможность…
€126,763
Земельные участки в Union Hill-Novelty Hill, США
Земельные участки
Union Hill-Novelty Hill, США
Земельный участок под строительство виллы, расположенный в комплексе Сотогранде, Сан …
€431,357
Земельные участки с водоснабжением, с Light в Estepona, Испания
Земельные участки с водоснабжением, с Light
Estepona, Испания
€597,613
Земельные участки с Proximity to the sea в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 2 420 м²
ОБЩИЙ НОРМАТИВ ПЯТНО ЗАСТРОЙКИ  В САГАРО. Площадь участка 2420,26м2  Максимальная площадь з…
€1,75 млн
Realting.com
Перейти