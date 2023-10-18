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Коммерческая недвижимость в Teulada, Испания

4 объекта найдено
Офис в Teulada, Испания
Офис
Teulada, Испания
 Тип продукта :   Торговый парк в  Теулада , провинция Аликанте.  Зона :  город Теул…
€16,00 млн
Офис под аренду в Teulada, Испания
Офис под аренду
Teulada, Испания
Торговый парк в  Теулада , провинция Аликанте.  Город Теулада – это одна из главных  …
€16,00 млн
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Teulada, Испания
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Teulada, Испания
Площадь 15 000 м²
Торговый центр расположен в Морайре, Аликанте, Испания. Общая площадь двухэтажного центра со…
€15,00 млн
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Площадь 39 м²
Великолепный 2-звездочный отель расположен на побережье Морайры, Аликанте, Испания. Отель на…
€3,70 млн
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