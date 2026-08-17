Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Tarragones
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры на берегу моря в Tarragones, Испания

;
Salou
6
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Roda de Bera, Испания
Квартира 1 комната
Roda de Bera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Великолепный лофт-дуплекс для продажи в Рода-де-Баре (Коста-Дорада, Таррагона). Он меблирова…
$134,338
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Tarragones

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Tarragones, Испания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти