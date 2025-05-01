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Квартиры с террасой в la Selva, Испания

Льорет-де-Мар
9
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1 объект найдено
Квартира в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира
Льорет-де-Мар, Испания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Три коммерческих помещения с коммерческой ресторанной деятельностью в Льорет-де-Мар располож…
$1,23 млн
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Типы недвижимости в la Selva

трехкомнатные

Параметры недвижимости в la Selva, Испания

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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