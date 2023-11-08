Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Сантъяго-дель-Тейде

Жильё в Сантъяго-дель-Тейде, Испания

квартиры
11
дома
3
14 объектов найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Квартира в городе Пуэрто де Сантьяго в районе Лос Гигантес. Квартира с 1 спальней на втором …
€189,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продается апартамент в районе Лос Гигантес в комплексе La Florida, всего в нескольких минута…
€299,000
Квартира 2 ванных в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 ванных
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Продается уютный апартамент на юго-западном побережье Тенерифе. Расположен в курортном город…
€325,000
Квартира 2 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продается красивый апартамент в живописном районе юго-западного побережья Тенерифе. Располож…
€238,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 395 м²
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
€1,17 млн
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продается апартамент в Puerto de Santiago в комплексе Club La Mar. Комплекс имеет 2 бассейна…
€210,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается вилла в районе Ла Кальдера в Santiago del Teide на окраине Лос-Гигантес, всего в н…
€1,23 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается вилла с 5 спальнями в живописном районе побережья острова Тенерифе, с великолепным…
€680,000
Квартира 2 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продается просторный светлый апартамент в живописном районе юго-западного побережья Тенерифе…
€239,000
Квартира 3 спальни в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается красивый апартамент высокого качества в престижном комплексе Gigansol del Mar в ту…
€620,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
В продаже двуспальный полностью меблированный апаратмент. который располагается в комплексе …
€85,000
Квартира 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Продается апартамент с 3 спальнями, общей площадью 145 м2 ( жилая площадь - 100 м2) в живопи…
€300,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Продается комфортабельный апартамент в комплексе Gigansol del Mar, апартаменты категории люк…
€330,000
Квартира 1 спальня в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Квартира 1 спальня
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Продается просторный светлый апартамент на юго-западном побережье Тенерифе. Расположен в Pue…
€270,000
Realting.com
Перейти