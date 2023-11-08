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Испания
Жилая
Сантъяго-дель-Тейде
Жильё в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
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14 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2
1
47 м²
Квартира в городе Пуэрто де Сантьяго в районе Лос Гигантес. Квартира с 1 спальней на втором …
€189,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3
1
60 м²
Продается апартамент в районе Лос Гигантес в комплексе La Florida, всего в нескольких минута…
€299,000
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Квартира 2 ванных
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2
94 м²
Продается уютный апартамент на юго-западном побережье Тенерифе. Расположен в курортном город…
€325,000
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Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2
2
90 м²
Продается красивый апартамент в живописном районе юго-западного побережья Тенерифе. Располож…
€238,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3
2
395 м²
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
€1,17 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3
2
90 м²
Продается апартамент в Puerto de Santiago в комплексе Club La Mar. Комплекс имеет 2 бассейна…
€210,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
4
3
250 м²
Продается вилла в районе Ла Кальдера в Santiago del Teide на окраине Лос-Гигантес, всего в н…
€1,23 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
6
4
300 м²
Продается вилла с 5 спальнями в живописном районе побережья острова Тенерифе, с великолепным…
€680,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2
2
90 м²
Продается просторный светлый апартамент в живописном районе юго-западного побережья Тенерифе…
€239,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3
2
Продается красивый апартамент высокого качества в престижном комплексе Gigansol del Mar в ту…
€620,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2
1
55 м²
В продаже двуспальный полностью меблированный апаратмент. который располагается в комплексе …
€85,000
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Квартира 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3
2
145 м²
Продается апартамент с 3 спальнями, общей площадью 145 м2 ( жилая площадь - 100 м2) в живопи…
€300,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3
2
108 м²
Продается комфортабельный апартамент в комплексе Gigansol del Mar, апартаменты категории люк…
€330,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
1
1
70 м²
Продается просторный светлый апартамент на юго-западном побережье Тенерифе. Расположен в Pue…
€270,000
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