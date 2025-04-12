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Жильё в Santiago, Испания

2 объекта найдено
Вилла в Сантьяго-де-Компостела, Испания
Вилла
Сантьяго-де-Компостела, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 427 м²
Эта роскошная вилла площадью 427 м2 имеет просторную гостиную-столовую, кухню, 4 спальни, 4 …
$1,78 млн
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Вилла в Сантьяго-де-Компостела, Испания
Вилла
Сантьяго-де-Компостела, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Великолепная вилла c прекрасным видом на Средиземное море! Испания, побережье Коста Бланк…
$1,48 млн
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Параметры недвижимости в Santiago, Испания

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