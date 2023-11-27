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Коммерческая недвижимость в Santa Pola, Испания

1 объект найдено
Коммерческая 1 спальня с кондиционером, в хорошем состоянии, с сигнализацией в Santa Pola, Испания
Коммерческая 1 спальня с кондиционером, в хорошем состоянии, с сигнализацией
Santa Pola, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Коммерческие помещения на продажу в Residencial Novamar 2. Аликанте. Если вы мечтали открыть…
€113,500
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