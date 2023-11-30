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Шале в Santa Pola, Испания

Шале В архив
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2 объекта найдено
Шале 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Santa Pola, Испания
Шале 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
€285,000
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Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Santa Pola, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
€285,000
Оставить заявку
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