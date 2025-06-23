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Долгосрочная аренда квартир с террасой на Тенерифе, Испания

Adeje
5
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Предлагаем на долгосрочную аренду очень светлый и уютный апартамент, расположенный в Jardine…
$1,609
в месяц
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Агентство
VYM Canarias
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Параметры недвижимости на Тенерифе, Испания

с видом на горы