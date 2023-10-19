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Земельные участки в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

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Недвижимость в Санта-Крус-де-Тенерифе: уютные апартаменты на Канарских островах

Приобретение недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе позволяет наслаждаться солнечной погодой круглый год. Этот уютный испанский город расположен на живописных Канарских островах. Купленные здесь апартаменты подходят не только для проживания всей семьей, но и для сдачи в аренду. Спрос на местные недвижимые объекты не прекращается 365 дней в году. В среднем даже на сдаче однокомнатной квартиры владелец может выручить до 1000 евро в месяц без вычета налогов.

Какую купить недвижимость в Санта-Крус-де-Тенерифе?

Обширный выбор жилых и коммерческих объектов впечатляет своим разнообразием:

  • В большом количестве представлены двухкомнатные и трехкомнатные квартиры эконом-класса.
  • На окраинах курорта можно встретить элитные виллы с прямым выходом на знаменитый пляж Териситас.
  • Предпринимателей заинтересуют многочисленные отели и рестораны, приносящие высокий доход на протяжении всего сезона.

Преимущества для иностранных инвесторов

Нерезиденты активно скупают недвижимость в Санта-Крус-де-Тенерифе по многим причинам. Во-первых, цена на квадратные метры здесь дешевле, чем в других испанских городах. Средняя стоимость жилья в Санта-Крус-де-Тенерифе оценивается в 40.000 евро. Во-вторых, при покупке недвижимых объектов на сумму от 500.000 евро иностранные инвесторы автоматически получают ВНЖ с правом на ПМЖ через 2 года. И, наконец, главное преимущество для всех иностранцев — постоянное удорожание цен на жилье в Санта-Крус-де-Тенерифе, позволяющее с выгодой перепродать любой жилой или нежилой объект.

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