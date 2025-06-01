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Виллы в Sant Just Desvern, Испания

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1 объект найдено
Вилла в Sant Just Desvern, Испания
Вилла
Sant Just Desvern, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 284 м²
Дом в районе города Sant Just Desvern. Расстояние до центра Барселоны 20 минут езды. Общая п…
$1,54 млн
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