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Жильё в Sant Josep de sa Talaia, Испания

дома
5
6 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла Lemon расположена в Кало-ден-Реаль – на юго-западе – Ибица, в муниципалитете Сан-Хосе-…
€3,65 млн
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Вилла 6 спален в Ibiza, Испания
Вилла 6 спален
Ibiza, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Этот красивый, недавно отремонтированный отель с видом на море расположен над заливом Кала В…
€1,80 млн
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Вилла 5 спален в Ibiza, Испания
Вилла 5 спален
Ibiza, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Эта роскошная вилла с уединением расположена недалеко от Эс Кубеллс, одного из самых громких…
€3,55 млн
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Вилла 4 спальни в Ibiza, Испания
Вилла 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Описание Современная отремонтированная вилла с фантастическим видом на море Полностью отремо…
€3,65 млн
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Квартира 4 спальни в Ibiza, Испания
Квартира 4 спальни
Ibiza, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Из этой роскошной квартиры открывается захватывающий вид на волшебный камень “ Es Vedra ”. Э…
€1,60 млн
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Вилла 6 спален в Ibiza, Испания
Вилла 6 спален
Ibiza, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Красивая вилла в тихом районе Сан-Хосе. Эта вилла содержит 6 спален и 6 ванных комнат. Сущес…
€2,90 млн
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Параметры недвижимости в Sant Josep de sa Talaia, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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