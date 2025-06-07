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Коммерческая недвижимость в Сане-Фелиу-де-Гишольсе, Испания

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 865 м² в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Коммерческое помещение 865 м²
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Площадь 865 м²
Отель 2 звезды, расположенный всего в 250 метрах от пляжа, на тихой улице прямо возле центра…
$1,07 млн
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Коммерческое помещение 6 658 м² в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Коммерческое помещение 6 658 м²
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Площадь 6 658 м²
Отель 4 звезды в городе Сант Фелиу де Гишольс на побережье Коста Брава. Расположен в пешей д…
$11,38 млн
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