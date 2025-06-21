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Квартиры в Sant Andreu de Llavaneres, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Квартира в первой линии моря в городе Сант Эндреу де Льяванерас на побережье Коста Марезме. …
$652,602
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Квартира 3 спальни в Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
ЖК Els Ametllers - современный закрытый комплекс в городе Сант Андреу де Льяванерас на побер…
$635,276
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