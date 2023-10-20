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Квартиры
Квартиры в Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
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12 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
2
90 м²
Необыкновенные дизайнерские лофты с 1 и 2 спальнями и паркингом, расположенные в муниципалит…
€209,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
2
75 м²
Красивая квартира с туристической лицензией, расположена в минуте ходьбы от пляжа Ла Конча, …
€550,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
2
67 м²
Новый жилой комплекс расположен на улице Альдамар в Сан-Себастьяне, Страна Басков. В квартир…
€850,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
3
100 м²
Восхитительная квартира с прекрасным видом на залив расположена в Сан-Себастьяне. В квартире…
€750,000
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Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
4
170 м²
Современный дуплекс расположен в центре Сан-Себастьяна. В квартире площадью 170 кв.м 4 спаль…
€950,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, в центре города, с интернетом
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
2
85 м²
Современная квартира на стадии планирования расположена в Сан-Себастьяне, Испания. В квартир…
€1,55 млн
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Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
4
124 м²
Превосходная квартира на стадии планирования расположена в эксклюзивном жилом комплексе в Са…
€1,85 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
2
100 м²
Шикарная квартира расположена в центре Сан-Себастьяна, Испания. В квартире площадью 100 кв.м…
€875,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
3
130 м²
Отличная квартира расположена рядом с Пасео Нуэво и Пасео Саламанка, Сан-Себастьян. В кварти…
€800,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
3
141 м²
Элегантная квартира расположена в Сан Себастьяне, Страна Басков. Квартира находится в жилом …
€1,35 млн
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Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
2
65 м²
Полностью отремонтированная квартира расположена в центре Сан-Себастьяна. В квартире площадь…
€600,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, в центре города, с интернетом
Сан-Себастиан-де-лос-Рейес, Испания
3
106 м²
Отремонтированная квартира расположена в старой части Сан-Себастьяна, Испания. В квартире пл…
€455,000
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