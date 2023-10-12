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Дома с бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания

виллы
106
бунгало
23
таунхаусы
7
9 объектов найдено
Дом 3 спальни с бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Виллы расположены в Кампоаморе, райском месте для жизни в окружении лимонных и апельсиновых…
€760,000
Дом 2 спальни с бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 2 спальни с бассейном
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Виллы расположены в Кампоаморе, райском месте для жизни в окружении лимонных и апельсиновых…
€945,000
Дом 2 спальни с бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 2 спальни с бассейном
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Виллы расположены в Кампоаморе, райском месте для жизни в окружении лимонных и апельсиновых…
€945,000
Дом 3 спальни с бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Виллы расположены в Кампоаморе, райском месте для жизни в окружении лимонных и апельсиновых…
€760,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 4
На продажу предлагается роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испания. Вилла нах…
€780,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Las Escalericas, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Las Escalericas, Испания
Комнаты 4
Площадь 335 м²
Количество этажей 2
Современные дизайнерские таунхаусы на гольф-курорте в провинции Аликанте, побережье Коста Бл…
€780,000
Дом 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Дом 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 3
На продажу предлагается роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испания. Вилла находи…
€298,000
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 4
На продажу предлагается роскошная вилла класса люкс расположенная в Коста-Бланке, Испания.…
€325,000
Дом 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Дом 3 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 3
На продажу предлагается роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испания. Вилла нах…
€275,000
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