Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Сан-Мигель-де-Абона
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Сан-Мигель-де-Абона, Испания

;
Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус в Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Таунхаус
Сан-Мигель-де-Абона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Таунхаус с частным садом, просторным гаражом и общим бассейном – Сан-Мигель-де-Абона Продаё…
$340,591
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Urbanizacion El Guincho, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Urbanizacion El Guincho, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Продается таунхаус в районе Амарийя Гольф на юге Тенерифе, комплекс расположен на первой бер…
$290,423
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти