Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. San Miguel de Abona

Коммерческая недвижимость в San Miguel de Abona, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Referencia: 283. В наличии легализованные участки земли на продажу, полностью урбанизирован…
€79,955
Отель с террасой, с кредитом / ипотекой в Коста-Брава, Испания
Отель с террасой, с кредитом / ипотекой
Коста-Брава, Испания
Площадь 3 700 м²
Снижение цены! Старая цена 7 500 000 евро!!! Уникальное предложение на Коста Брава! Н…
€5,63 млн
Коммерческая с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Коммерческая с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 141 м²
Большие коммерческие помещения для продажи и аренды расположены в одной из главных артерий г…
€424,762
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 119 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет этот офис в аренду и продажу площадью 119 м2 в отличном …
€125,929
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 12 м²
Надоело ходить вокруг и арендовать гаражное пространство?. У нас есть это замечательное гара…
€28,984
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 1 150 м²
Коммерческое помещение в городе Серданьола дель Вальес - пригород Барселоны. Общая …
€2,01 млн
Отель в Андалусия, Испания
Отель
Андалусия, Испания
Испания Андалусия   Отель 3*** в Малаге   Действующий отель …
€24,37 млн
Офис 1 ванная с лифтом в Барселона, Испания
Офис 1 ванная с лифтом
Барселона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 705 м²
Здание в районе Лес Кортс города Барселона. Обща площадь 2705 м.кв. Здание угловое, …
€3,76 млн
Ресторан, кафе с кондиционером в Барселона, Испания
Ресторан, кафе с кондиционером
Барселона, Испания
Площадь 370 м²
Коммерческое помещение в самом сердце Барселоны, район Сиютат Бейя, на одной из самых…
€1,97 млн
Отель в Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
Площадь 891 м²
Отель 2 звезды в непосредственной близости от собора святого семейства в городе Барсе…
€5,15 млн
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 3 165 м²
Испания г.Барселона Парковка в пригороде Барселоны Частная …
€1,12 млн
Коммерческая в Аликанте, Испания
Коммерческая
Аликанте, Испания
Площадь 9 м²
Большой гараж и кладовая в центре, рядом с английским двором
€49,972
Realting.com
Перейти