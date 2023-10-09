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Дома с видом на горы в Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания

1 объект найдено
Дом 5 спален с видом на горы в Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания
Дом 5 спален с видом на горы
Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Уютная вилла расположена на северном побережье Тенерифе в рыбацкой деревушке Jover, в районе…
€395,000

Параметры недвижимости в Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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