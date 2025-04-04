Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна
  4. Жилая

Жильё в Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания

1 объект найдено
Дом 5 спален в Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания
Дом 5 спален
Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Уютная вилла расположена на северном побережье Тенерифе в рыбацкой деревушке Jover, в районе…
$631,059
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, Испания

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти