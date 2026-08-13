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Квартиры и апартаменты в San Bartolome de Tirajana, Испания

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в San Bartolome de Tirajana, Испания
Квартира 3 спальни
San Bartolome de Tirajana, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается апартамент в комплексе Valle de Izas, El Madroñal. Три спальни и две ванные комна…
$396,538
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