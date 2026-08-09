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Пентхаусы в la Safor, Испания

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2 объекта найдено
Пентхаус в Xeresa, Испания
Пентхаус
Xeresa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой ко…
$319,035
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Пентхаус в Xeresa, Испания
Пентхаус
Xeresa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Новые апартаменты с видом на море в Кересе, Коста Бланка Север Современный жилой комплекс с…
$322,663
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Параметры недвижимости в la Safor, Испания

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